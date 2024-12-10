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Указ президента

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2024
Важно. Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России
10 декабря, 12:05
Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
5 июля, 06:13
Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта
Российский лидер подписал соответствующий указ.
8 марта, 09:30
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей
23 января, 09:26
2023
Еще 170 тысяч. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ
2 декабря 2023, 09:29
Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новых судей
14 июля 2023, 03:30
Бывшего мэра Омска Белова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
Евгений Белов получил награду за активную общественную деятельность.
13 апреля 2023, 11:49
Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников
31 марта 2023, 03:38
Четверо омичей удостоились высоких государственных наград по указу Путина
Омские спортсмены и медики удостоились высоких наград. Президент подписал соответствующий указ.
7 февраля 2023, 09:18
Досрочное отстранение и обезличенные отчеты. Путин изменил закон для депутатов
Правки внесли Федеральным законом от 6 февраля 2023 года.
6 февраля 2023, 12:01
Как «День снега» в Африке, только лучше. Омичи смогут отмечать день строителя метро
По указу президента строители метрополитена будут справлять профессиональный праздник 2 октября.
24 января 2023, 13:46
Омичку наградили за службу. Президент отметил медалью заместительницу прокурора
Накануне Нового года омский зампрокурора Кировского округа была удостоена высокой награды. Омичка получила по поручению президента Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
2 января 2023, 09:59
2022
Теперь официально. Президент Путин утвердил нового прокурора Омской области
19 декабря 2022, 15:35
Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области
9 декабря 2022, 03:22
Правительство Омской области отреагировало на введение режима базовой готовности
В Омской области введен режим базовой готовности. Губернатор посоветовал быть ответственными и не паниковать.
20 октября 2022, 07:53

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