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Конец СВО? Что говорят эксперты о сроках окончания конфликта Украины и России
1 октября, 08:30
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
24 апреля, 02:55
Омская команда КВН «ВВ» вышла в следующий этап «Лиги городов» на ТНТ
30 марта, 11:06
2023
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о мятеже в России и переговорах с Пригожиным
27 июня 2023, 11:00
Экстренное обращение Владимира Путина о всеобщей мобилизации оказалось фейком
6 июня 2023, 02:38
Подпадающим под условия частичной мобилизации омичам можно не торопиться в военкомат
9 января 2023, 11:38
2022
Дмитрий Песков уточнил, требуется ли указ о завершении частичной мобилизации в России
Точка поставлена, частичная мобилизация завершена, заявил Песков.
1 ноября 2022, 12:37

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