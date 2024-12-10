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Указ

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2024
Важно. Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России
10 декабря, 12:05
Путин подписал указ об отставке уроженца Омска — посла России в США
10 октября, 10:16
Указ подписан. В Омской области появится секретариат губернатора
3 октября, 14:25
Путин назначил судей и председателей судов в Омской области
23 июля, 07:20
Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта
Российский лидер подписал соответствующий указ.
8 марта, 09:30
До 250 тысяч. В Омске увеличили единовременные выплаты для мобилизованных
22 февраля, 08:50
Омский министр спорта и атаман казачьего общества займутся межнациональными вопросами
22 января, 08:59
За безупречную службу. Путин отметил заслуги омской чиновницы и директора филармонии
4 января, 06:15
2023
Новые погоны. Главный судебный пристав Омской области получил новое звание
Указом президента России, звание генерал-майора присвоено Галине Титовой — руководителю ГУФССП по Омской области.
10 декабря 2023, 05:31
Больше забот. Дмитрий Ушаков будет отвечать за работу всех замов омского губернатора
7 ноября 2023, 12:22
В Омске вопросами укрепления общественного здоровья займется специальный совет
3 октября 2023, 04:57
Омские чиновники будут сообщать губернатору о попытке дать им взятку в отпуске
16 августа 2023, 11:32
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
15 августа 2023, 06:07
Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
4 августа 2023, 13:23
Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новых судей
14 июля 2023, 03:30
Смертельная инфекция. В двух районах Омской области ввели карантин по бешенству
Ограничительные меры будут действовать до 6 августа.
13 июня 2023, 07:30
Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов
6 июня 2023, 08:47
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
30 мая 2023, 12:29
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
25 мая 2023, 08:43
«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
22 мая 2023, 12:49

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