Какой срок получил экс-чиновник Бишимбаев за убийство жены

Министр попал под две статьи — убийство с особой жестокостью и истязание. Сам он несколько раз менял показания по делу. В судебных разбирательствах он признался, что осознавал, что делал во время нанесения ударов. Бишимбаев при этом утверждал, что к смерти привело падение, а не избиение.