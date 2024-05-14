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Какой срок получил экс-чиновник Бишимбаев за убийство жены

Какой срок получил экс-чиновник Бишимбаев за убийство жены

14 мая 2024, 10:44
Фото: Город55
Бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор. Его признали виновным в убийстве жены. Он расправился с ней с особой жестокостью, отметил суд. Какое наказание получил экс-чиновник — в материале Города55.

Приговор Бишимбаеву по двум статьям

Ужасающая история произошла в ноябре 2023 года. Следствие считает, что Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Это случилось в ресторане Bau. Известно, что владельцем заведения является сам Бишимбаев.

Министр попал под две статьи — убийство с особой жестокостью и истязание. Сам он несколько раз менял показания по делу. В судебных разбирательствах он признался, что осознавал, что делал во время нанесения ударов. Бишимбаев при этом утверждал, что к смерти привело падение, а не избиение.

Фото: Город55

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Экс-министр признал вину в нанесении побоев, а не в убийстве. По итогу суд признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы по обеим статьям. В Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщается, что Бишимбаев будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности.

Отметим, что Верховный суд Казахстана вел трансляцию всех судебных заседаний по делу бывшего министра экономики. Прямой эфир по делу Бишимбаева запускали с 27 марта 2024 года.

«Заметание» следов

После убийства гражданской жены Бишимбаев попытался скрыть следы преступления. В этом ему помогал родственник Бахытжан Байжанов. Он мешал сотруднику госоргана войти в ресторан, перекрыл вход в VIP-кабинку, где случилась расправа. Также Байжанов удалял вместе с виновным видеозаписи с камер видеонаблюдения и перевез телефон убитой Нукеновой в другое место. За укрывательство он получил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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