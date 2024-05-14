Какой срок получил экс-чиновник Бишимбаев за убийство жены

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ужасающая история произошла в ноябре 2023 года. Следствие считает, что Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Это случилось в ресторане Bau. Известно, что владельцем заведения является сам Бишимбаев.
Министр попал под две статьи — убийство с особой жестокостью и истязание. Сам он несколько раз менял показания по делу. В судебных разбирательствах он признался, что осознавал, что делал во время нанесения ударов. Бишимбаев при этом утверждал, что к смерти привело падение, а не избиение.
Экс-министр признал вину в нанесении побоев, а не в убийстве. По итогу суд признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы по обеим статьям. В Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщается, что Бишимбаев будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности.
Отметим, что Верховный суд Казахстана вел трансляцию всех судебных заседаний по делу бывшего министра экономики. Прямой эфир по делу Бишимбаева запускали с 27 марта 2024 года.
После убийства гражданской жены Бишимбаев попытался скрыть следы преступления. В этом ему помогал родственник Бахытжан Байжанов. Он мешал сотруднику госоргана войти в ресторан, перекрыл вход в VIP-кабинку, где случилась расправа. Также Байжанов удалял вместе с виновным видеозаписи с камер видеонаблюдения и перевез телефон убитой Нукеновой в другое место. За укрывательство он получил наказание в виде четырех лет лишения свободы.