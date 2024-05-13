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иллюстрация

Вместо цветов прислал гроб и венок. Омича накажут за угрозы убийством в адрес супруги

13 мая 2024, 07:28
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области прислал своей жене надгробный крест и угрожал ей убийством

Во время вахты омич поссорился с женой. Для устрашения он отправил супруге текстовые и голосовые сообщения с угрозами убийства. А еще прислал ей домой деревянный гроб, венок, крест с табличкой, на которой были указаны дата рождения и предполагаемая дата смерти.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 45-летний житель Любинского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Оказалось, что обвиняемый поссорился со своей супругой, когда находился на вахте за пределами Омской области. Мужчина решил напугать жену и прислал ей текстовые и голосовые сообщения с угрозами убить ее. Вдобавок омич отправил ей домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, на которой были указаны ее дата рождения и предполагаемая дата смерти.

Когда женщине привезли доставку от ритуального агентства, она очень испугалась и обратилась в полицию. Ее муж полностью признал свою вину. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 11 Любинского судебного района.

Ранее суд приговорил 51-летнего омича к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Причиной конфликта между супругами стала ревность, в результате которой мужчина избил жену неизвестным предметом. Было нанесено 140 ударов, после чего женщина умерла на месте.

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