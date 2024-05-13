Вместо цветов прислал гроб и венок. Омича накажут за угрозы убийством в адрес супруги

Оказалось, что обвиняемый поссорился со своей супругой, когда находился на вахте за пределами Омской области. Мужчина решил напугать жену и прислал ей текстовые и голосовые сообщения с угрозами убить ее. Вдобавок омич отправил ей домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, на которой были указаны ее дата рождения и предполагаемая дата смерти.