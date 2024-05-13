Вместо цветов прислал гроб и венок. Омича накажут за угрозы убийством в адрес супруги

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 45-летний житель Любинского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Оказалось, что обвиняемый поссорился со своей супругой, когда находился на вахте за пределами Омской области. Мужчина решил напугать жену и прислал ей текстовые и голосовые сообщения с угрозами убить ее. Вдобавок омич отправил ей домой деревянный гроб, венок, надгробный крест с табличкой, на которой были указаны ее дата рождения и предполагаемая дата смерти.
Когда женщине привезли доставку от ритуального агентства, она очень испугалась и обратилась в полицию. Ее муж полностью признал свою вину. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка № 11 Любинского судебного района.
Ранее суд приговорил 51-летнего омича к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Причиной конфликта между супругами стала ревность, в результате которой мужчина избил жену неизвестным предметом. Было нанесено 140 ударов, после чего женщина умерла на месте.