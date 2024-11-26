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Чиновники

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Ноябрь
Бюджетные планы: сколько средств распределят на оплату труда омских чиновников
На оплату труда муниципальных чиновников и депутатов Омска выделят 2,1 млрд рублей. При этом значительная часть средств пойдет на содержание городского совета и районные расходы.
26 ноября, 09:38
Октябрь
Уголь или газ: омичи высказались о проблеме топлива для городских ТЭЦ
30 октября, 04:56
В Омске определились с новым главой Ленинского округа
Он приступит к своим обязанностям с понедельника, пока что в полномочиях исполняющего обязанности.
22 октября, 06:13
Глава РЭК, замминистра и начальники управлений. В Омске переназначили ряд чиновников
Также новые назначение в секретариатах губернатора и правительства Омской области.
7 октября, 07:45
Август
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
28 августа, 02:25
Чиновникам рекомендовали удалить переписки в Telegram. Узнали, что будет в Омске
26 августа, 04:54
Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка
23 августа, 02:57
Одежда на миллион. В Омске экс-чиновник брал щедрые взятки за покровительство
Свою вину фигуранты дела, которое уже передали в суд, признавать отказываются. У подозреваемых арестовали транспорт, счета и недвижимость.
1 августа, 08:11
Июль
Сдвигал восприятие. Омский бизнес-коуч Лупинос «прокачал» чиновников из Оренбурга
6 июля, 08:29
Июнь
Сальто машиной, миллионная взятка и стоимость небесной поездки на север. Омск сегодня
26 июня, 14:00
Минус один. В омском департаменте архитектуры упраздняют должность главного инженера
17 июня, 07:26
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
13 июня, 09:36
Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки
7 июня, 09:03
Инсайд. Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку
6 июня, 09:32
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
Силовики vs бизнес: кто влиятельнее в Омской области
3 июня, 08:09
Май
Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
27 мая, 05:55
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
15 мая, 08:03
Март
За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц
12 марта, 10:33
Февраль
Не простили. Чиновника из Омска арестовали у него дома в Лондоне из-за обхода санкций
Считается, что задержанный проводил денежные махинации, обогащаясь незаконным путем.
1 февраля, 08:16

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