Забили кочергой и ломом. Жителей Омской области осудят за убийство 25-летнего парня

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении двоих жителей села Сибирское возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В воскресенье, 5 мая, около семи часов вечера в селе Сибирское рядом с частным домом было обнаружено тело 25-летнего местного жителя. На теле были видны телесные повреждения. Оказалось, что к преступлению причастны односельчане погибшего.
Как выяснилось, накануне между 42-летним мужчиной и потерпевшим произошел конфликт. Вместе со своим ровесником мужчина пришел в дом, где жил потерпевший. Из личной неприязни они избили 25-летнего парня кочергой и ломом по голове и телу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
В итоге подозреваемых задержали и поместили в следственный изолятор на время расследования. Стоит отметить, что ранее они уже имели судимости.