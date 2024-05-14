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Двое жителей Омской области забили до смерти 25-летнего парня кочергой и ломом

Забили кочергой и ломом. Жителей Омской области осудят за убийство 25-летнего парня

14 мая 2024, 07:57

Двое жителей Омской области забили до смерти 25-летнего парня кочергой и ломом

В следкоме уточнили, что между 42-летним мужчиной и погибшим произошел конфликт. Мужчина с приятелем пришли домой к потерпевшему и избили его кочергой и ломом. От полученных травм 25-летний парень скончался на месте.

В пресс-службе омского следкома сообщили, что в отношении двоих жителей села Сибирское возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В воскресенье, 5 мая, около семи часов вечера в селе Сибирское рядом с частным домом было обнаружено тело 25-летнего местного жителя. На теле были видны телесные повреждения. Оказалось, что к преступлению причастны односельчане погибшего.

Как выяснилось, накануне между 42-летним мужчиной и потерпевшим произошел конфликт. Вместе со своим ровесником мужчина пришел в дом, где жил потерпевший. Из личной неприязни они избили 25-летнего парня кочергой и ломом по голове и телу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В итоге подозреваемых задержали и поместили в следственный изолятор на время расследования. Стоит отметить, что ранее они уже имели судимости.

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