Забили кочергой и ломом. Жителей Омской области осудят за убийство 25-летнего парня

Как выяснилось, накануне между 42-летним мужчиной и потерпевшим произошел конфликт. Вместе со своим ровесником мужчина пришел в дом, где жил потерпевший. Из личной неприязни они избили 25-летнего парня кочергой и ломом по голове и телу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.