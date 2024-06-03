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Убийство жены

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Июнь
Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня
3 июня, 14:13
Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор 51-летнего мужчины, но оставил ее без удовлетворения.
3 июня, 09:18
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены
Сельчанин жестоко избил жену после слов о том, что она хочет уйти от него.
29 февраля, 12:12
Поджег и утопил. В омском суде вынесли приговор мужчине за жесткое убийство жены
Его приговорили к 14 годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
21 февраля, 08:44
Удары в голову и не только. В Омске мужчина до смерти избил молодую возлюбленную
Подозреваемого задержали, как оказалось, он в состоянии опьянения напал на даму сердца.
12 февраля, 07:40
Январь
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
Декабрь 2023
«Хотел помириться». Суд наказал жителя Омской области за жестокое убийство жены
8 декабря 2023, 10:34
Ноябрь 2023
Разрубил лопатой и пошел к гадалке. В Таре будут судить мужчину, убившего жену
Пара воспитывала двух несовершеннолетних детей, которые теперь остались без попечения родителей.
29 ноября 2023, 07:59
Последнее застолье. Омичка умерла на руках у врачей после вечера с супругом
Подозреваемого уже задержали и отправили под стражу.
24 ноября 2023, 08:40
Октябрь 2023
В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу во время распития алкоголя
23 октября 2023, 10:00
В Омске утвердили обвинение в отношении египтянина, который искал киллера для жены
19 октября 2023, 10:10
Сентябрь 2023
Появились фото с места тройного убийства в Омской области
25 сентября 2023, 05:55
Июль 2023
Омича, зарубившего топором жену и закопавшего останки, отправили в СИЗО на два месяца
Женщина пропала в конце июня. Спустя месяц раскрылись детали трагедии.
20 июля 2023, 11:00

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