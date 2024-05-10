Шквалистый ветер, град и гроза. Рабочая неделя в Омске начнется с потепления до +27

Потепление продолжится и в первый рабочий день, 13 мая. Если на ночь синоптики прогнозируют +8…+13 (местами +3 градуса), то днем — воздух прогреется до +22…+27. Из неприятных моментов этого дня — сильный ветер до 17-20 метров в секунду, дождь, гроза и даже град. Так что в понедельник лучше не выходить из дома без зонтиков.