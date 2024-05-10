Шквалистый ветер, град и гроза. Рабочая неделя в Омске начнется с потепления до +27

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Начиная с завтрашнего дня, 11 мая, в Омской области ожидается нестабильная погода с резкими перепадами температуры. Ночи будут холодными, но днем воздух будет прогреваться.
В субботу, 11 мая, ночью температура воздуха составит -1…+4 градуса, днем потеплеет до +13…+18. В отдельных районах прогнозируют сильные порывы ветра до 16 метров в секунду.
В воскресенье, 12 мая, ночь снова будет холодной — всего +2…+7 градусов. Днем термометры покажут +17…+22. Возможен кратковременный дождь и гроза.
Потепление продолжится и в первый рабочий день, 13 мая. Если на ночь синоптики прогнозируют +8…+13 (местами +3 градуса), то днем — воздух прогреется до +22…+27. Из неприятных моментов этого дня — сильный ветер до 17-20 метров в секунду, дождь, гроза и даже град. Так что в понедельник лучше не выходить из дома без зонтиков.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о сильнейших магнитных бурях, с которыми Омск столкнется уже завтра.