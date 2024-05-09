Может и крышу сорвать. Омичей предупредили о сильном ветре, граде и ливне

По информации Обь-Иртышского УГМС, во второй половине дня 9 мая и ночью 10 мая в Омской области ожидается ливень, град, сильный ветер до 25 м/с и гроза. В мэрии Омска предупредили о возможных ЧП из-за непогоды: обрывах линий связи и электропередач, авариях, пожарах в частном секторе.