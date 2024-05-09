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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

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Может и крышу сорвать. Омичей предупредили о сильном ветре, граде и ливне

9 мая 2024, 04:12
Фото: 1MI
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В Омской области в День Победы ждут сильный ветер, ливень и град

Рассказываем, куда необходимо обращаться в случае ЧП.

По информации Обь-Иртышского УГМС, во второй половине дня 9 мая и ночью 10 мая в Омской области ожидается ливень, град, сильный ветер до 25 м/с и гроза. В мэрии Омска предупредили о возможных ЧП из-за непогоды: обрывах линий связи и электропередач, авариях, пожарах в частном секторе.

Публикуем номера экстренных служб:

МЧС — 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101;

Единая дежурно-диспетчерская служба города — 78-78-78.

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Скриншот
Фото: Обь-Иртышское УГМС
Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Авария#Гроза#Дождь#Ветер#Чрезвычайная ситуация#Град
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