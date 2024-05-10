Есть погибшие. В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
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Updated Сегодня, 12:38
Сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами в результате ДТП снес ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. Об этом сообщает «Росбалт». На месте происшествия в настоящий момент работают медики, спасатели и полиция. В спасательных работах задействовали 69 специалистов и 18 единиц техники.
В автобусе ООО «Такси» в момент происшествия, по предварительной информации, находилось более 20 человек. Около 10 пассажиров смогли выбраться самостоятельно, еще восемь — спасли, есть и погибшие. По информации МЧС, три человека погибли, четверо спасенных находятся в состоянии клинической смерти, а двое — в тяжелом состоянии.
Водителя, которому также понадобилась помощь медиков, задержали. Предварительно, он почувствовал себя плохо, после чего и не справился с управлением. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.