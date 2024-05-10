Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Скриншот видео

Есть погибшие. В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку

10 мая 2024, 12:32
Фото: МЧС России
Скриншот видео

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку: есть погибшие

Водителю, по предварительным данным, стало плохо за рулем.

Сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами в результате ДТП снес ограждение Поцелуева моста и упал в реку Мойку. Об этом сообщает «Росбалт». На месте происшествия в настоящий момент работают медики, спасатели и полиция. В спасательных работах задействовали 69 специалистов и 18 единиц техники.

В автобусе ООО «Такси» в момент происшествия, по предварительной информации, находилось более 20 человек. Около 10 пассажиров смогли выбраться самостоятельно, еще восемь — спасли, есть и погибшие. По информации МЧС, три человека погибли, четверо спасенных находятся в состоянии клинической смерти, а двое — в тяжелом состоянии.

Видео: МЧС России

Водителя, которому также понадобилась помощь медиков, задержали. Предварительно, он почувствовал себя плохо, после чего и не справился с управлением. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#ДТП#Россия#Автобус#Пострадавшие#Уголовное дело#Санкт-Петербург#Новости#Погибшие#Река
Подпишитесь
Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району
Сегодня, 03:20
Берегитесь. Омичей предупредили о двух сильнейших магнитных бурях подряд
Сегодня, 04:51
Дженнифер и Даниэль. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 08:06
Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться
Сегодня, 08:54
В омской колонии, отличившейся бунтом заключенных, сменился руководитель
Сегодня, 07:21
Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка
Сегодня, 05:35
"