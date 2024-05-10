Есть погибшие. В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку

В автобусе ООО «Такси» в момент происшествия, по предварительной информации, находилось более 20 человек. Около 10 пассажиров смогли выбраться самостоятельно, еще восемь — спасли, есть и погибшие. По информации МЧС, три человека погибли, четверо спасенных находятся в состоянии клинической смерти, а двое — в тяжелом состоянии.