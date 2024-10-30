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2024
В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш
30 октября, 11:53
Омский Роспотребнадзор проверил участок Иртыша, в котором обнаружили ртуть и марганец
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Иртыша и установили, что повышенного содержания запрещенных веществ там нет.
2 октября, 13:13
Омский «слив». В приток Иртыша стекают опасные отходы
24 сентября, 09:39
Море по колено. Омские дачи рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 продолжает затапливать
4 сентября, 08:03
Травма лидера «Авангарда», северное сияние и багровая река. Омск сегодня
13 августа, 14:22
Ведет к Иртышу. Одна из собак взяла след пропавшей в Омске школьницы
24 июля, 07:04
Несчастный случай. В Омской области за один вечер утонули два студента
27 июня, 06:16
Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки
7 июня, 06:30
Приемка откладывается. Из-за уровня воды в Иртыше омские пляжи откроют с опозданием
3 июня, 11:28
Иртыш подошел вплотную: новая омская база отдыха «Берег» рискует оказаться под водой
27 мая, 08:09
Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске
21 мая, 14:01
Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива
17 апреля, 12:59
«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
12 апреля, 04:28
Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги
9 апреля, 13:06
Ртуть в Иртыше, классификация котов и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
8 февраля, 14:20
«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше
8 февраля, 11:14
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
2023
Шок. Труп ищут три дня. В центре Омска молодой человек прыгнул в реку и утонул
28 ноября 2023, 10:32
Можно перейти вброд. Жители Омской области сообщили об обмелении реки Оша
10 августа 2023, 06:45
В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке
Школьников унесло течением.
2 августа 2023, 08:51

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