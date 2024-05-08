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иллюстрация

Втиралась в доверие. В Омске накажут мошенницу, продававшую пенсионерам фальшивый мед

8 мая 2024, 10:41
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске задержали ростовчанку, продававшую пенсионерам поддельный мед

В полиции сообщили, что обвиняемая снимала квартиру, где делала из подручных средств вещество, похожее на мед. Затем она приходила к пенсионерам, представлялась их соседкой и втиралась к ним в доверие. Во время разговора она предлагала купить принесенный с собой продукт.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что перед судом предстанет 27-летняя жительница Ростовской области. Ее обвиняют в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

Выяснилось, что обвиняемая приехала в Омск, чтобы подзаработать. Она арендовала квартиру, где изготавливала похожий на мед продукт из подручных средств. Затем женщина приходила к пенсионерам, представлялась их соседкой и втиралась к ним в доверие. Во время беседы она предлагала им приобрести принесенный с собой продукт.

задержанная
Видео: Пресс-служба омской полиции

В конце прошлого года мошенницу удалось задержать. Во время обыска в ее квартире были обнаружены и изъяты сахар, лимонная кислота, эссенция со вкусом меда, а также различные емкости для фасовки и упаковки продукта.

В ходе расследования было доказано, что подсудимая обманула 6 пенсионеров (часть 2 статьи 159 УК РФ). Общий ущерб превысил 123 тысячи рублей. В прокуратуре уточнили, что ростовчанка полностью признала свою вину и добровольно вернула потерпевшим деньги.

На время дальнейшего расследования женщину отправили в СИЗО. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.

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