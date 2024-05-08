Втиралась в доверие. В Омске накажут мошенницу, продававшую пенсионерам фальшивый мед

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В пресс-службе омской полиции сообщили, что перед судом предстанет 27-летняя жительница Ростовской области. Ее обвиняют в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.
Выяснилось, что обвиняемая приехала в Омск, чтобы подзаработать. Она арендовала квартиру, где изготавливала похожий на мед продукт из подручных средств. Затем женщина приходила к пенсионерам, представлялась их соседкой и втиралась к ним в доверие. Во время беседы она предлагала им приобрести принесенный с собой продукт.
В конце прошлого года мошенницу удалось задержать. Во время обыска в ее квартире были обнаружены и изъяты сахар, лимонная кислота, эссенция со вкусом меда, а также различные емкости для фасовки и упаковки продукта.
В ходе расследования было доказано, что подсудимая обманула 6 пенсионеров (часть 2 статьи 159 УК РФ). Общий ущерб превысил 123 тысячи рублей. В прокуратуре уточнили, что ростовчанка полностью признала свою вину и добровольно вернула потерпевшим деньги.
На время дальнейшего расследования женщину отправили в СИЗО. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.