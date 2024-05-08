Втиралась в доверие. В Омске накажут мошенницу, продававшую пенсионерам фальшивый мед

Выяснилось, что обвиняемая приехала в Омск, чтобы подзаработать. Она арендовала квартиру, где изготавливала похожий на мед продукт из подручных средств. Затем женщина приходила к пенсионерам, представлялась их соседкой и втиралась к ним в доверие. Во время беседы она предлагала им приобрести принесенный с собой продукт.