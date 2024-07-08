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Заключение под стражу

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2024
Успел попасть в ДТП. Омич задушил родственницу и поехал с трупом за город
Известно, что мужчина за те сутки несколько раз употребил наркотики.
8 июля, 06:43
Застолье закончилось трагедией. Пьяный омич до смерти забил мать в ответ на ее упреки
22 апреля, 08:30
Приехал подзаработать. В Омске задержали иностранца с 700 граммами тяжелых наркотиков
Сотрудники УНК выяснили, что мужчина, приехавший в город пару дней назад, занимался продажей наркотиков в Омске, Томске и Новосибирске.
1 апреля, 07:14
Ставки сделаны. Омич организовал сеть подпольных казино и попал в СИЗО
27 марта, 08:55
Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец
Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.
26 февраля, 12:31
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
Задушила и положила в пакет. Омичку, которая убила младенца, отправили в СИЗО
Стало известно, что у женщины не было постоянного места жительства и работы.
2 февраля, 07:29
2023
Ограбил ради денег на алкоголь. В Омске мужчина напал на прохожих
Одного из потерпевших отвезли в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет.
30 декабря 2023, 05:14
Планировали попасть в Евросоюз. В Омской области поймали нарушителей границы
Подозреваемых отправили в СИЗО.
1 декабря 2023, 03:33
Гуляла с собакой и делала закладки. В Омске задержали иностранку с кило героина
На подозреваемую завели уголовное дело, ей грозит вплоть до пожизненного. Собаку пристроили в добрые руки.
23 ноября 2023, 07:29
Впечатлил девушку. Убившего родных бабушек омича отправили в СИЗО на два месяца
4 ноября 2023, 07:35
Омские заключенные вырастили 30 тонн капусты по госконтракту
Контракт на заключен между УФСИН России по Омской области и исправительной колонией №8.
7 октября 2023, 09:55
Вместо завтрака в постель. Омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца
Мужчина с самого утра находился в состоянии алкогольного опьянения.
6 октября 2023, 11:26
Завысили вес зерна. В Омской области разоблачили мошенничество с пшеницей
21 сентября 2023, 08:55
Погибший после драки в омском баре «Ленинград» оказался музыкантом
Следователи 3 июня заключили подозреваемого под стражу.
3 июня 2023, 10:10

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