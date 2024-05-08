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Обыск

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Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
18 апреля, 06:24
2023
По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске
30 декабря 2023, 07:19
Не доплатил в казну 81 млн. В Омске будут судить директора подрядной организации
По мнению следователей, руководитель организации включал в декларации ложные сведения.
27 декабря 2023, 03:37
Появилось видео обысков в омском офисе ООО «Магнит», подозреваемого в мошенничестве
7 октября 2023, 05:44
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
24 августа 2023, 10:13
Смерть на конкурсе поедания блинов, массовое убийство, обыски в ТЦ. Воскресный Омск
26 февраля 2023, 14:19
В Омске силовики пришли с обыском в «Миллениум»
Инсайд. В офисе «Первой масляной компании» прошел обыск.
21 февраля 2023, 12:34
2022
Срочно. У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски
Главу омского Госстройнадзора вместе с подчиненными обыскивают следователи. Но пока о статусе обвиняемого речи не идет.
3 ноября 2022, 05:47
У начальника омского отдела полиции № 7 обыскали дом и кабинет
Обыски прошли у представителя закона, преступившего закон. По делу Антона Козлова идет следствие.
1 ноября 2022, 07:12

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