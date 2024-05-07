Воспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 25-летний житель Знаменского района обвиняется в краже денег с банковского счета. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Оказалось, что молодой человек украл деньги у своего знакомого. Потерпевший мужчина является инвалидом 2-й группы. Обвиняемый вызвался помочь ему снять деньги с его банковской карты. Получив согласие, он снял 68 тысяч рублей и забрал все деньги себе.
В итоге в интересах потерпевшего прокуратура подала иск с требованием взыскать с обвиняемого сумму причиненного ущерба. Уголовное дело передано на рассмотрение в Знаменский районный суд Омской области.