Воспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты

Молодой омич воспользовался доверием друга-инвалида и обчистил его карту

В прокуратуре уточнили, что омич украл деньги у своего знакомого, который является инвалидом 2-й группы. Он обманом получил согласие знакомого снять деньги с его банковской карты, после чего забрал все средства себе. Теперь его ждет реальный срок.