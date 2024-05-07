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иллюстрация

Воспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты

7 мая 2024, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой омич воспользовался доверием друга-инвалида и обчистил его карту

В прокуратуре уточнили, что омич украл деньги у своего знакомого, который является инвалидом 2-й группы. Он обманом получил согласие знакомого снять деньги с его банковской карты, после чего забрал все средства себе. Теперь его ждет реальный срок.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 25-летний житель Знаменского района обвиняется в краже денег с банковского счета. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Оказалось, что молодой человек украл деньги у своего знакомого. Потерпевший мужчина является инвалидом 2-й группы. Обвиняемый вызвался помочь ему снять деньги с его банковской карты. Получив согласие, он снял 68 тысяч рублей и забрал все деньги себе.

В итоге в интересах потерпевшего прокуратура подала иск с требованием взыскать с обвиняемого сумму причиненного ущерба. Уголовное дело передано на рассмотрение в Знаменский районный суд Омской области.

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