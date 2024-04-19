Украли 56 млн. В Омске глав двух стройфирм осудят за мошенничество на капремонте дома

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Двух руководителей строительных компаний обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Речь идет о руководителе компании «Строитель» Аркадии Цатиняне и ООО «Строй» Артавазде Сардаряне. В прокуратуре уточнили, что последний уже задержан.
Выяснилось, что в 2019 году обвиняемые внесли в документы ложные сведения об объеме работ при капремонте дома по проспекту Карла Маркса. Таким образом, им удалось украсть 56 млн рублей.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба. После чего на имущество и денежные средства обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 60 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.