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иллюстрация

Украли 56 млн. В Омске глав двух стройфирм осудят за мошенничество на капремонте дома

19 апреля 2024, 08:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудят двух директоров стройфирмы, похитивших 56 млн на капремонте домов

Обвиняемые внесли ложные сведения об объеме выполненных работ при капитальном ремонте дома по проспекту Карла Маркса, что позволило им похитить 56 млн рублей.

Двух руководителей строительных компаний обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Речь идет о руководителе компании «Строитель» Аркадии Цатиняне и ООО «Строй» Артавазде Сардаряне. В прокуратуре уточнили, что последний уже задержан.

Выяснилось, что в 2019 году обвиняемые внесли в документы ложные сведения об объеме работ при капремонте дома по проспекту Карла Маркса. Таким образом, им удалось украсть 56 млн рублей.

дом по пр. Карла Марксадом по пр. Карла Маркса
дом по пр. Карла Марксадом по пр. Карла Маркса
дом по пр. Карла Маркса
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура направила в суд иск о взыскании причиненного ущерба. После чего на имущество и денежные средства обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 60 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде.

задержание
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