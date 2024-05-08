По-скромному. В Азово Омской области к середине лета сделают пляж у котлована

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В селе Азово решили благоустроить пляж котлована «Токултай». Районная администрация уже объявила соответствующий аукцион, заявки от желающих заняться благоустройством принимают до 14 мая включительно. Работу оценили в 2,97 млн рублей.
На выполнение благоустройства у подрядчика будет 60 дней с момента заключения контракта, поэтому красивый пляж жители и гости Азово увидят не раньше середины июля.
«Работы выполняются в соответствии и в объеме, определенном локальным сметным расчетом», — говорится в акционной документации.
По условиям контракта, подрядчик сделает планировку участка и отсыпку пляжа песком, обустроит дорожки, а также установит вышку спасателя, скамейки, урны, биотуалет и четыре тренажера («Лыжник», «Скороход», «Твистер/лестница», «Подтягивание/жим»).
Напомним, ранее Город55 рассказывал о создании пляжно-рекреационной зоны у озера Старица в поселке Красный Яр Любинского района. Под благоустройство попала запущенная территория площадью 2,2 га.