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По-скромному. В Азово Омской области к середине лета сделают пляж у котлована

8 мая 2024, 04:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Азово Омской области к середине лета за 3 млн благоустроят пляж у котлована

Сейчас районная администрация ищет подрядчика, который выполнит работу.

В селе Азово решили благоустроить пляж котлована «Токултай». Районная администрация уже объявила соответствующий аукцион, заявки от желающих заняться благоустройством принимают до 14 мая включительно. Работу оценили в 2,97 млн рублей.

На выполнение благоустройства у подрядчика будет 60 дней с момента заключения контракта, поэтому красивый пляж жители и гости Азово увидят не раньше середины июля.

«Работы выполняются в соответствии и в объеме, определенном локальным сметным расчетом», — говорится в акционной документации.

По условиям контракта, подрядчик сделает планировку участка и отсыпку пляжа песком, обустроит дорожки, а также установит вышку спасателя, скамейки, урны, биотуалет и четыре тренажера («Лыжник», «Скороход», «Твистер/лестница», «Подтягивание/жим»).

Напомним, ранее Город55 рассказывал о создании пляжно-рекреационной зоны у озера Старица в поселке Красный Яр Любинского района. Под благоустройство попала запущенная территория площадью 2,2 га.

Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Подрядчик#Новости#Азовский район#Котлован#Пляжи
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