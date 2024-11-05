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Азовский район

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2024
Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота
5 ноября, 05:41
Причину еще выясняют. Смертельный пожар в омском селе перерос в уголовное дело
25 сентября, 10:21
Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
25 сентября, 08:40
По полям, по полям. Омича оштрафовали за футболки с синим трактором
6 августа, 04:02
«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
27 июля, 02:33
Год на проект. В омском селе Азово за 1,5 млрд реконструируют больничный комплекс
21 июня, 10:58
Запах как в курятнике. В Омской области школу затопило снегом с пометом
30 марта, 12:55
Еще один очаг. В деревне под Омском выявили бешенство у домашней кошки
27 марта, 03:23
Конфликт попал на видео. Учитель из Омской области избил ученика прямо во время урока
12 марта, 06:26
«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию
27 января, 09:18
Новогодний отдых по-омски. Идеи для короткого путешествия за город на зимние каникулы
2 января, 12:12
2023
Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции больничного комплекса в Омской области
11 ноября 2023, 07:41
Водитель погиб на месте. В Омской области легковушка врезалась в большегруз
Авария произошла на автодороге Южный обход.
8 ноября 2023, 04:01
В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных
Огонь охватил площадь порядка 3 520 квадратных метров.
5 сентября 2023, 14:48
Совращение подростка, пожар в Нефтяниках, победа «Авангарда». Воскресеный Омск
3 сентября 2023, 14:00
Срочно. Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
3 сентября 2023, 06:14
Участок трассы в Омской области отремонтировали раньше срока
Дорогу обновляют уже четвертый год.
20 августа 2023, 12:25
Миллион рублей. Районам Омской области выделят средства для молодежи
Определено четыре района.
6 августа 2023, 13:41
Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
6 августа 2023, 05:51
Пострадали 5 человек. В Омской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Авария произошла на трассе Омск — Русская Поляна.
17 июля 2023, 10:19

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