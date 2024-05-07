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Омский суд вынес приговор женщине, дискредитирующей российскую армию

Заочный приговор. Суд наказал омичку за распространение фейков о российской армии

7 мая 2024, 10:34
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор женщине, дискредитирующей российскую армию

Ленинский районный суд вынес приговор женщине, которая дискредитировала ВС РФ, срок назначен заочно, так как виновная находится за пределами страны.

Ленинский районный суд заочно вынес приговор 50-летней омичке, она признана виновной в распространении ложной информации о вооруженных силах РФ по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 уголовного кодекса.

Суд установил, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором призывала противодействовать российской армии и распространяла ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. Отмечается, что ранее омичка уже нарушала закон, она привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ.

После возбуждения нового дела, на этот раз уголовного, обвиняемая уехала в Турцию, позже была объявлена в розыск. По этой причине судебный процесс проходил без ее участия.

В результате Ленинский районный суд назначил женщине заочное наказание в виде 6 лет лишения свободы, тюремный срок начнется тогда, когда ее задержат на территории РФ.

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