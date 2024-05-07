Заочный приговор. Суд наказал омичку за распространение фейков о российской армии

Суд установил, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором призывала противодействовать российской армии и распространяла ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. Отмечается, что ранее омичка уже нарушала закон, она привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ.