Заочный приговор. Суд наказал омичку за распространение фейков о российской армии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Ленинский районный суд заочно вынес приговор 50-летней омичке, она признана виновной в распространении ложной информации о вооруженных силах РФ по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 уголовного кодекса.
Суд установил, что в апреле 2022 года женщина опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором призывала противодействовать российской армии и распространяла ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. Отмечается, что ранее омичка уже нарушала закон, она привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ.
После возбуждения нового дела, на этот раз уголовного, обвиняемая уехала в Турцию, позже была объявлена в розыск. По этой причине судебный процесс проходил без ее участия.
В результате Ленинский районный суд назначил женщине заочное наказание в виде 6 лет лишения свободы, тюремный срок начнется тогда, когда ее задержат на территории РФ.