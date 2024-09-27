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Ленинский районный суд

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Сентябрь
1,5 года принудительных работ. Суд вынес омичу приговор за нацистскую символику
В Омске суд приговорил 36-летнего местного жителя к 1,5 годам принудительных работ за повторную демонстрацию нацистской символики. Ранее мужчина уже привлекался по подобным обвинениям.
27 сентября, 07:24
Август
Массовое увольнение. В Омске три судьи подали в отставку
30 августа, 04:09
Июль
Грозит до 7 лет. Омича накажут за стрельбу из пневмата в детей, бегающих по гаражам
11 июля, 07:48
Нарушил повторно. Омич попал под суд за публикацию нацистской символики в соцсети
Ленинский районный суд рассмотрит дело омича, который повторно нарушил закон о демонстрации нацистской символики, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
10 июля, 09:14
Май
Есть пострадавшие. Суд накажет омичку, которая сбила уличный павильон с людьми
20 мая, 08:34
Апрель
Дебошира, который бросил в официантку водонагреватель с кипятком, отправили в тюрьму
Ленинский районный суд наказал мужчину, который разгромил пиццерию и травмировал официантку после пьяной посиделки с другом.
9 апреля, 11:18
Отмывал деньги. Главу омского «ТрансИнвестСтрой» осудят за уклонение от уплаты 45 млн
2 апреля, 03:36
Март
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Октябрь 2023
Путин подписал указ об увеличении зарплат для российских судей
5 октября 2023, 13:30

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