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Вооруженные силы

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2024
Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита
4 ноября, 05:49
В Омской области с 1 октября начнется осенний призыв в армию
30 сентября, 10:32
6 лет колонии. Жителя района Омской области осудили за фейки о вооруженных силах РФ
2 июня, 04:53
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
24 апреля, 02:55
2023
В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях
29 сентября 2023, 07:02
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13

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