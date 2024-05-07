«Мы были на грани катастрофы»: в Омском Горсовете обсудили отопительный сезон

В Омском городском Совете сегодня, 7 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из центральных пунктов повестки был отчет ДГХ и «Тепловой компании» об итогах прошедшего отопительного сезона и о подготовке к следующей зиме. Понятно, что речь зашла в первую очередь о декабрьском кризисе, когда существенная часть Омска осталась без отопления из-за аварии, и о том, как этого избежать.