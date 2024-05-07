«Мы были на грани катастрофы»: в Омском Горсовете обсудили отопительный сезон

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:01
В Омском городском Совете сегодня, 7 мая, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из центральных пунктов повестки был отчет ДГХ и «Тепловой компании» об итогах прошедшего отопительного сезона и о подготовке к следующей зиме. Понятно, что речь зашла в первую очередь о декабрьском кризисе, когда существенная часть Омска осталась без отопления из-за аварии, и о том, как этого избежать.
— Сезон прошел тяжело, — признал первый заместитель директора ДГХ Михаил Горчаков. — Администрация сделала то, что могла сделать в пределах своих полномочий…
Депутатов услышанное явно не удовлетворило.
— Очень сложно прошел сезон, — констатировал глава комитета Сергей Фролов. — Хорошо, что по крайней мере город-миллионник не заморозили… Обалдеть — раньше мы даже не говорили такого!
В этот момент на заднем плане можно было услышать возглас Андрея Никитина: «Почему не заморозили?».
— Мы были на грани глобальной катастрофы, — признал Никитин, когда ему включили микрофон. — Надо понять, какие причинно-следственные связи, кого наказали. Народу надо сказать, кто виновник. Я не помню, чтобы 3 котла вот так выстрелили и произошел коллапс…
Еще один депутат, Аркадий Лунев, начал задавать Горчакову уточняющие вопросы: сколько всего произошло инцидентов за отопительный сезон, каким было максимальное по продолжительности время отключения из-за поломки, почему паспорта готовности выдавались операторам отопления с неукомплектованным штатом. Выяснилось, что у Горчакова нет запрашиваемых данных.
— Нас сейчас смотрят в прямом эфире и ждут, что проблемы разберут, чтобы такое не повторилось, — напомнил собравшимся депутат Юрий Козловский. — Информации нет, поэтому надо переносить рассмотрение вопроса.
Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы «оставить вопрос в комитете». Это значит, что отчет Горчакова заслушают снова в июне, на следующем заседании.
Напомним: декабрьские отключения тепла стали предметом бурной дискуссии в Горсовете в феврале. Тогда замдиректора ДГХ Владимир Сыркин заявил, что отопительный сезон «проходит в штатном режиме», что вызвало целую волну критики.