«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре

По предложению главы комитета Сергея Фролова доклады Сыркина и Дмитриева были приняты к сведению. В любом случае у комитета нет возможности принять какое-то значимое решение: он может только одобрять некие рекомендации для всего созыва городского Совета. При этом депутаты выразили готовность повлиять на ситуацию доступными им способами — скажем, принять некие обращения к мэру и губернатору, принять участие в разработке «дорожной карты» по выходу из кризиса.