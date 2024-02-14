«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Омском городском Совете сегодня, 14 февраля, прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов повестки был доклад заместителя директора департамента городского хозяйства Владимира Сыркина о том, как в Омске проходит отопительный сезон.
В докладе сообщается, что сезон «проходит в штатном режиме». Этот тезис привлек внимание депутатов, учитывая декабрьские события: тогда вышло из строя оборудование на омских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, и жители Центрального округа, Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями в 30-градусные морозы. Было возбуждено уголовное дело, доклад о решении проблемы затребовал глава Следкома Александр Бастрыкин.
— Вот вы доклад прочитали, — обратился к Сыркину депутат Анатолий Канунников, — а омичи даже не знают, что предприняла администрация в связи с теми отключениями. В социальных сетях мелькает мысль: «мы мерзли, а наказание никто не понес». Ну надо же как-то информационно подпитывать население…
Глава комитета Сергей Фролов поставил вопрос более жестко.
— В докладе говорится: «отопительный сезон проходит в штатном режиме», — констатировал он. — Я понимаю, что «Омск-РТС» и ТГК-11 — коммерческие структуры. Но ведь ДГХ должен контролировать процесс. Сейчас вы говорите, что зима проходит в штатном режиме. То есть, если следующей зимой что-то произойдёт на ТЭЦ, это будет штатно, это не должно будет нас удивлять?
Ответ Сыркина прозвучал не слишком уверенно.
— За время отопительного сезона было выявлено больше 300 нарушений, — рассказал чиновник. — Мы надеемся, что все нарушения будут устранены ТГК-11. В период проверки и подготовки к следующему сезону мы будем держать это под контролем…
Сыркин уточнил, что инвестиционная программа ТГК-11 будет корректироваться с учетом случившегося. Сколько конкретно денег потратят ТГК и «Омск-РТС» на техническое переоснащение, на замену котлов и труб, он ответить не смог: не взял с собой цифры.
Директору «Тепловой компании» Владимиру Дмитриеву пришлось дать более детальные объяснения.
— К сожалению, был ряд отключений, которые не обошлись без длительного устранения, — так охарактеризовал глава «ТК» декабрьские события. — Есть ряд недоработок, не учтённых при вхождении в отопительный период. Очень серьезно подкосил нас недостаток персонала, так как произошел отток людей. Сейчас укомплектованность персоналом составляет всего 70%.
С чем связан этот отток, Дмитриев не уточнил. Еще он рассказал об «отсутствии глубокого анализа и диагностики» и об идущей прямо сейчас закупке диагностических комплексов, которые помогут выявлять ослабленные участки. Главная проблема, по словам главы «ТК» — «хронический недоремонт» коммуникаций.
Депутат Аркадий Лунев (бывший глава «ТГКОМа» и «Электротехнического комплекса») задал Дмитриеву и Сыркину серию уточняющих вопросов — вполне очевидных в этой ситуации. Его интересовало, достаточно ли 70% персонала для получения паспорта готовности, если да — почему персонал не справился, сколько денег планируется потратить дополнительно перед началом следующего отопительного сезона и в целом есть ли план комплексного решения проблемы.
Лунева эти ответы явно не удовлетворили. Было сказано, что 70% «в принципе достаточно», при проверке «основной упор» делался на укомплектование штата кочегарами, а проблемы со сварщиками и слесарями есть всегда. Инцидентов в текущем сезоне пока меньше, чем было в прошлом, «но отключения, конечно, еще будут».
— При этом никакого социального напряжения, никаких больших последствий допущено не было, — уточнил Дмитриев.
На подготовку «Тепловой компании» к следующему отопительному сезону планируется потратить 220 млн рублей — это на 10% больше, чем годом ранее. Соответственно если в прошлом году было заменено 26 км теплосетей, то в этом заменят примерно 28.
— Если из 2 тысяч километров ремонтировать по 30 в год — я не доживу, — констатировал Лунев.
Дмитриев в ответ признал, что проблема и правда существует. Сейчас «Тепловой компании» нужно тратить 1 млрд рублей в год в течение 10 лет, чтобы нормализовать ситуацию. Взять эти деньги негде, а поэтому состояние теплосетей приближается к «коэффициенту единица». Это когда на каждый километр коммуникаций приходится одно повреждение.
— Тогда надо честно сказать омичам, что от сезона к сезону ситуация будет все хуже, или искать этот млрд, — отреагировал на это Лунев.
Однако глава «Тепловой» видит ситуацию иначе.
— Я с вами в корне не согласен, — заявил он. — Оповещать потребителя, что будет хуже, неправильно априори. Для того мы работаем, чтобы было лучше. С начала работы компании ни разу не было, например, переоценки основных средств, и в результате амортизация занижена в разы. Как включить амортизацию в тариф? На этот вопрос нам пока ответить не могут…
На данный момент, по словам Дмитриева, ТК уже предложила Региональной энергетической комиссии включить в тариф амортизацию и предпринимательскую прибыль на 400 млн рублей. Это позволит существенно увеличить финансирование ремонтных программ.
Был вариант увеличения финансирования за счет программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры», работающей в ряде регионов, но ее действие в Омской области было приостановлено губернаторским постановлением, подписанным в конце января. Город55 писал, что время действия заморозки — до 1 января 2025 года. Программу упомянули и во время сегодняшнего обсуждения, причем в ДГХ и ТК, конечно, очень сожалеют.
— Мы прошли отбор по этой программе, сформировали участки для ремонта, оцифровали их, прошли экспертизу, все сделали. Пока все это лежит на столе, потому что финансирование перенесли с 2023 на 2024 год. Потом было сказано, что и в 2024-м денег не будет, — рассказал Дмитриев.
По предложению главы комитета Сергея Фролова доклады Сыркина и Дмитриева были приняты к сведению. В любом случае у комитета нет возможности принять какое-то значимое решение: он может только одобрять некие рекомендации для всего созыва городского Совета. При этом депутаты выразили готовность повлиять на ситуацию доступными им способами — скажем, принять некие обращения к мэру и губернатору, принять участие в разработке «дорожной карты» по выходу из кризиса.
Добавим, что ситуация, складывающаяся вокруг «Тепловой компании» и вокруг омских теплосетей в целом давно является предметом напряженного интереса прокуратуры. Совокупные долги ТК уже не первый год превышают 1 млрд рублей, и денег на приведение коммуникаций в порядок у нее просто нет. Омские теплосети в значительной степени изношены, это признают и в городской администрации.