gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

ДГХ

Выбрать дату
Октябрь
«Город разрыт весь»: Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей
26 октября, 11:02
Омским депутатам назвали общую стоимость судебного капремонта жилых домов
14 октября, 10:01
Сентябрь
«Потребность отсутствует»: в ДГХ рассказали о технике для пересадки деревьев
4 сентября, 09:01
Апрель
«Отсутствие должного контроля»: омская КСП нашла ряд нарушений в УДХБ и депимущества
3 апреля, 09:02
Март
«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки
21 марта, 11:14
Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год
15 марта, 11:42
Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин потерял контроль над округами
6 марта, 04:58
Февраль
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
14 февраля, 06:47
Не обрезка, а «глубокое омоложение»: в ДГХ рассказали, зачем кронируют деревья
Поводом для разговора стали масштабные работы на площади Праздников.
2 февраля, 02:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика