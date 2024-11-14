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Сергей Фролов

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2024
На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут
14 ноября, 09:07
За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках
17 октября, 11:44
«Не бередить, а подождать»: депутаты отвергли идею проверки «Омскводоканала»
16 октября, 10:29
«Нет расчетов»: в Омском Горсовете снова вспомнили о кладбищенском кризисе
16 октября, 06:13
Одного мало, надо два: омские власти продолжают искать место для новых кладбищ
15 октября, 05:57
Бывший глава дептранса Виталий Маслик уехал из Омска
10 июля, 07:55
Бывший почти мэр Омска Сергей Фролов ушел на пенсию
В последние годы Фролов руководил «Электротранспортом».
1 июля, 08:51
Омские депутаты отказались рассматривать предложение о вероисповедальных кладбищах
10 апреля, 05:36
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
21 февраля, 07:39
В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией
15 февраля, 10:40
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
14 февраля, 06:47
2023
«КСУ лихорадит»: в Омском горсовете обсудили ситуацию в похоронной сфере
18 октября 2023, 07:02
«Для чего это?»: вероисповедальный статус кладбищ вызвал вопросы у омских депутатов
18 октября 2023, 06:01
Омские депутаты предложили мэрии уложить тротуары во всем частном секторе города
11 мая 2023, 05:40
К омским кладбищам прирежут 33 га земли. Но будет это нескоро
12 апреля 2023, 06:53
Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО
По словам чиновников, эта идея законна и целесообразна, но несвоевременна.
12 апреля 2023, 04:45
Мест на омских кладбищах хватит на 2 года
8 февраля 2023, 07:06
2022
Ход частичной мобилизации в Омске, отопительный сезон, открытие новой арены
2 октября 2022, 10:31

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