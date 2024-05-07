«Не такие же условия, как в Омске?»: жители области замерзли из-за отключения тепла

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В редакцию Города55 обратились жители Нововаршавского района с проблемой отопления. Со слов местных, батареи этой весной стали холодными раньше времени.
«В Омске отопительный сезон еще не закончился, а в нашем районе отопление отключили 27 апреля. Неужели мы живем не в тех же условиях, как областной центр? Неужели у нас детские сады и школы отапливаются печным отоплением?» — рассказала местная жительница Ирина.
Распоряжение об окончании отопительного сезона 24 апреля подписал глава района Владимир Шефер.
Город55 выяснил в районной администрации, с чем связано такое решение.
«Конкретных дат старта и завершения отопительного сезона российское законодательство не содержит. Он устанавливает правило, которое позволяет определить необходимость начала подачи тепла и окончания сезона. Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов», — сообщил управделами администрации Нововаршавского района Сергей Жуков.
В администрации отметили, что период с необходимой минимальной температурой был с 17 по 21 апреля, но отопительный сезон продлили до 26 апреля.
«В социальных объектах, в частности детских садах, поддержание нормативной температуры в межсезонье предусмотрены отопительные конвекторы. Руководителям учреждений эта информация доведена, им разрешено пользоваться конвекторами», — добавил Жуков.
Отметим, что в Омске в настоящее время отопительный сезон еще не закончен. В мэрии сообщили, что отключение тепла планируется с 13 мая, но все будет зависеть от погоды.