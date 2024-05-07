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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

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«Не такие же условия, как в Омске?»: жители области замерзли из-за отключения тепла

7 мая 2024, 05:06
Фото: 1MI
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Жители Омской области пожаловались на преждевременное отключение отопления

В администрации Нововаршавского района рассказали, что отопительный сезон завершился согласно нормативам.

В редакцию Города55 обратились жители Нововаршавского района с проблемой отопления. Со слов местных, батареи этой весной стали холодными раньше времени.

«В Омске отопительный сезон еще не закончился, а в нашем районе отопление отключили 27 апреля. Неужели мы живем не в тех же условиях, как областной центр? Неужели у нас детские сады и школы отапливаются печным отоплением?» — рассказала местная жительница Ирина.

Распоряжение об окончании отопительного сезона 24 апреля подписал глава района Владимир Шефер.

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Фото: Предоставлено Городу55

Город55 выяснил в районной администрации, с чем связано такое решение.

«Конкретных дат старта и завершения отопительного сезона российское законодательство не содержит. Он устанавливает правило, которое позволяет определить необходимость начала подачи тепла и окончания сезона. Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов», — сообщил управделами администрации Нововаршавского района Сергей Жуков.

В администрации отметили, что период с необходимой минимальной температурой был с 17 по 21 апреля, но отопительный сезон продлили до 26 апреля.

«В социальных объектах, в частности детских садах, поддержание нормативной температуры в межсезонье предусмотрены отопительные конвекторы. Руководителям учреждений эта информация доведена, им разрешено пользоваться конвекторами», — добавил Жуков.

Отметим, что в Омске в настоящее время отопительный сезон еще не закончен. В мэрии сообщили, что отключение тепла планируется с 13 мая, но все будет зависеть от погоды.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Отопление#Глава района#Администрация#Законодательство#Температура#Тепло#Нововаршавский район#Детские сады#Распоряжение
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