Стало известно, сколько зарабатывает ректор СибАДИ Александр Жигадло

Доходы проректоров оказались значительно ниже. Так, проректор по образовательной деятельности Виктория Кузнецова зарабатывала в среднем 162 111,3 рубля в месяц, ее коллега, проректор по научной работе и цифровой трансформации Павел Корчагин — 163 461,8 рубля, а проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко имел ежемесячный доход в размере 133 336,9 рублей.