Стало известно, сколько зарабатывает ректор СибАДИ Александр Жигадло

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На сайте СибАДИ появилась информация о доходах ректора и его заместителей в 2023 году. Согласно документу, ректор вуза Александр Жигадло за этот период в среднем зарабатывал 340 945,9 рублей ежемесячно.
Доходы проректоров оказались значительно ниже. Так, проректор по образовательной деятельности Виктория Кузнецова зарабатывала в среднем 162 111,3 рубля в месяц, ее коллега, проректор по научной работе и цифровой трансформации Павел Корчагин — 163 461,8 рубля, а проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко имел ежемесячный доход в размере 133 336,9 рублей.
Напомним, что ранее стали известны доходы руководства ОмГУ. Ректор университета Сергей Замятин в прошлом году получал в среднем 353 тысячи рублей в месяц.