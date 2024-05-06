Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Стало известно, какой доход был у ректора СибАДИ Александра Жигадло в 2023 году

Стало известно, сколько зарабатывает ректор СибАДИ Александр Жигадло

6 мая 2024, 12:40
Фото: 1MI

Стало известно, какой доход был у ректора СибАДИ Александра Жигадло в 2023 году

На сайте СибАДИ появилась информация о зарплате ректора и трех его заместителей, согласно документу, в 2023 году Жигадло получал в среднем 340 тысяч рублей в месяц.

На сайте СибАДИ появилась информация о доходах ректора и его заместителей в 2023 году. Согласно документу, ректор вуза Александр Жигадло за этот период в среднем зарабатывал 340 945,9 рублей ежемесячно.

Доходы проректоров оказались значительно ниже. Так, проректор по образовательной деятельности Виктория Кузнецова зарабатывала в среднем 162 111,3 рубля в месяц, ее коллега, проректор по научной работе и цифровой трансформации Павел Корчагин — 163 461,8 рубля, а проректор по управлению имущественным комплексом и комплексной безопасности Сергей Еременко имел ежемесячный доход в размере 133 336,9 рублей.

Напомним, что ранее стали известны доходы руководства ОмГУ. Ректор университета Сергей Замятин в прошлом году получал в среднем 353 тысячи рублей в месяц.

Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Зарплата#Зарплаты#Вуз#СибАДИ#Новости#Ректор#Ректор ВУЗа#Вузы#Выплата зарплаты#Университеты#Высокие зарплаты
Подпишитесь
«Будем смотреть по погоде». Отопление в Омске хотят отключить 13 мая
Сегодня, 08:06
«Вся улица в страхе». Омичи пожаловались на агрессивных соседских собак на 13-й Линии
Сегодня, 08:48
Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
Сегодня, 12:50
Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
Сегодня, 07:29
Мэру Омска Сергею Шелесту понадобился еще один первый заместитель
Сегодня, 09:18
"