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СибАДИ

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2024
Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»
1 октября, 03:09
«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области
26 сентября, 07:00
Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
16 августа, 07:33
Проверка на прочность. Омичей предупредили о новом перекрытии Ленинградского моста
24 мая, 03:57
Появились номера. В омских Нефтяниках запустят сразу три новых маршрута
24 апреля, 05:03
Новым и. о. руководителя омского политеха стал профессор из СибАДИ
20 марта, 07:04
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
15 марта, 11:02
Отменили в последний момент. Рабочая поездка Валерия Фалькова в Омск опять сорвалась
13 марта, 05:06
«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения
6 марта, 09:25
2023
«Не позорься». Омский вице-губернатор осудил студента за футболку с надписью Brooklyn
Молодому человеку после слов Андрея Шпиленко принесли другую футболку с символикой вуза, которую он тут же и надел поверх своей.
6 декабря 2023, 02:30
Чуть не сварили ноги. Подземный переход у СибАДИ в Омске затопило кипятком
22 августа 2023, 07:32
Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы
Такие строения могут прослужить до ста лет.
3 августа 2023, 05:27
Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании
22 июня 2023, 04:00
Два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России
В список сильнейших учебных заведений страны также попали еще несколько омских вузов.
2 мая 2023, 06:52

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