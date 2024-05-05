Магнитные бури, необычный карась и раритетные открытки. Омск в воскресенье

Сегодня появилась информация об очень необычном предложении для всех любителей истории родного города и краеведов: в Омске выставили на продажу открытки с видами города и окрестностей более чем столетней давности. И это не шутка — возраст самой «юной» открытки насчитывает без малого 96 лет. Но что куда ценнее — за каждой такой фотокарточкой может скрываться и другая, чья-то личная и очень важная история. Ну, а взглянуть на раритетные кадры можно в следующем материале: