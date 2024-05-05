Магнитные бури, необычный карась и раритетные открытки. Омск в воскресенье

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Сегодня дискуссия в среде рыбаков долго не утихнет: на озере Салтаим мужчина поймал карася с огромным хвостом. Да даже на сравнении двух рыбок можно заметить, что туловища у них одинаковые, а вот хвосты — в «разных весовых категориях». Единогласного мнения, объясняющего происхождение трофея у любителей рыбалки так и не нашлось, но прозвищ для уникального улова уже выдумали массу:
По данным «космических синоптиков» — исследователей из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ, понедельник и вторник могут оказаться для метеозависимых омичей достаточно сложными — всему виной затяжная магнитная буря, порожденная выбросом солнечного вещества. Земля, к счастью, на пути сильных потоков энергии не оказалась, но вот «краешком» задеть очень даже может. Полный прогноз — в материале ниже:
Сегодня появилась информация об очень необычном предложении для всех любителей истории родного города и краеведов: в Омске выставили на продажу открытки с видами города и окрестностей более чем столетней давности. И это не шутка — возраст самой «юной» открытки насчитывает без малого 96 лет. Но что куда ценнее — за каждой такой фотокарточкой может скрываться и другая, чья-то личная и очень важная история. Ну, а взглянуть на раритетные кадры можно в следующем материале: