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Магнитные бури, необычный карась и раритетные открытки. Омск в воскресенье

Магнитные бури, необычный карась и раритетные открытки. Омск в воскресенье

5 мая 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области поймали необычного карася.

Сегодня дискуссия в среде рыбаков долго не утихнет: на озере Салтаим мужчина поймал карася с огромным хвостом. Да даже на сравнении двух рыбок можно заметить, что туловища у них одинаковые, а вот хвосты — в «разных весовых категориях». Единогласного мнения, объясняющего происхождение трофея у любителей рыбалки так и не нашлось, но прозвищ для уникального улова уже выдумали массу:

Не золотая рыбка. В Омской области поймали очень необычного карася
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Новость №2. Два дня магнитных бурь.

По данным «космических синоптиков» — исследователей из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ, понедельник и вторник могут оказаться для метеозависимых омичей достаточно сложными — всему виной затяжная магнитная буря, порожденная выбросом солнечного вещества. Земля, к счастью, на пути сильных потоков энергии не оказалась, но вот «краешком» задеть очень даже может. Полный прогноз — в материале ниже:

Серьезные возмущения. Омичей предупредили сразу о двух магнитных бурях подряд
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Новость №3. Больше ста исторических кадров.

Сегодня появилась информация об очень необычном предложении для всех любителей истории родного города и краеведов: в Омске выставили на продажу открытки с видами города и окрестностей более чем столетней давности. И это не шутка — возраст самой «юной» открытки насчитывает без малого 96 лет. Но что куда ценнее — за каждой такой фотокарточкой может скрываться и другая, чья-то личная и очень важная история. Ну, а взглянуть на раритетные кадры можно в следующем материале:

Уникальный лот. В Омске выставили на продажу сборник открыток с видами старого города
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#Илья Скобин#Омск#Паводок#Итоги дня#Магнитные бури#Раритетные открытки#Необычный карась#Воскресенье
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