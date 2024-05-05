Уникальный лот. В Омске выставили на продажу сборник открыток с видами старого города

Всего коллекция насчитывает 108 экземпляров почтовых открыток, каждый из которых рассказывает не только историю города (а на фото можно обнаружить и Любинский проспект, и Городскую Думу и виды Оми и Иртыша), но и что-то личное: многие открытки, как отметил продавец, подписаны и снабжены марками. Заявленная стоимость почти векового «прыжка» через эпохи — 100 тысяч рублей.