Уникальный лот. В Омске выставили на продажу сборник открыток с видами старого города

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Необычная коллекция появилась на популярном сайте объявлений 1 мая — по словам владельца, продается коллекция исключительно целиком — приобрести что-то отдельно не получится.
Всего коллекция насчитывает 108 экземпляров почтовых открыток, каждый из которых рассказывает не только историю города (а на фото можно обнаружить и Любинский проспект, и Городскую Думу и виды Оми и Иртыша), но и что-то личное: многие открытки, как отметил продавец, подписаны и снабжены марками. Заявленная стоимость почти векового «прыжка» через эпохи — 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом необычном имуществе, появившемся в продаже: