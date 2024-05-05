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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Уникальный лот. В Омске выставили на продажу сборник открыток с видами старого города

5 мая 2024, 07:08
Фото: 1MI
иллюстрация

В продаже появилась уникальная коллекция старинных открыток с видами Омска

Самому «молодому» экземпляру коллекции — чуть меньше 100 лет.

Необычная коллекция появилась на популярном сайте объявлений 1 мая — по словам владельца, продается коллекция исключительно целиком — приобрести что-то отдельно не получится.

Всего коллекция насчитывает 108 экземпляров почтовых открыток, каждый из которых рассказывает не только историю города (а на фото можно обнаружить и Любинский проспект, и Городскую Думу и виды Оми и Иртыша), но и что-то личное: многие открытки, как отметил продавец, подписаны и снабжены марками. Заявленная стоимость почти векового «прыжка» через эпохи — 100 тысяч рублей.

Фотографии из объявленияФотографии из объявления
Фотографии из объявленияФотографии из объявления
Фотографии из объявленияФотографии из объявления
Фотографии из объявления
Фото: Интернет-площадка объявлений Avito

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом необычном имуществе, появившемся в продаже:

Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
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#Илья Скобин#Общество#Любинский проспект#Омск#Продажа#Иртыш#Новости#История#Коллекция#Омь#Фото#Открытки#Городская Дума
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