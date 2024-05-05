Серьезные возмущения. Омичей предупредили сразу о двух магнитных бурях подряд

Кроме того, как отмечают представители лаборатории, ситуация может измениться: существует вероятность того, что поток энергии уйдет в сторону. Но, несмотря на проведенные расчеты, риски все же есть: многие метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже, чем обычно — причем, уже сегодня.