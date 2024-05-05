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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:37

иллюстраци

Серьезные возмущения. Омичей предупредили сразу о двух магнитных бурях подряд

5 мая 2024, 04:35
Фото: Изображение Midjourney
иллюстраци

Жители Омской области столкнутся с чередой магнитных бурь

По прогнозам специалистов, выброс от вспышки на солнце, произошедшей 3 мая, доберется до Земли уже сегодня.

Прогнозы специалистов лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований и Института солнечно-земной физики неутешительны: к Земле приближается мощная и продолжительная магнитная буря. Как сообщается, причиной стала вспышка на Солнце, наблюдавшаяся специалистами 3 мая — большая часть солнечного вещества, выброшенного в космос, пройдет мимо нашей планеты, но «удар» по касательной очень вероятен.

Кроме того, как отмечают представители лаборатории, ситуация может измениться: существует вероятность того, что поток энергии уйдет в сторону. Но, несмотря на проведенные расчеты, риски все же есть: многие метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже, чем обычно — причем, уже сегодня.

Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ

По данным специалистов, первые возмущения магнитного фона начнутся уже сегодня, после 18:00. На следующий день, 6 мая, возмущения перерастут в настоящую магнитную бурю уровня G2 — согласно классификации, такая буря считается «средней». С наступлением темноты все ненадолго придет в норму — но только для того, чтобы 7 мая магнитная буря вернулась с «новыми силами».

Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие человека: в моменты повышенной магнитной активности может разболеться голова, «скакнуть» давление и появиться ощущение слабости.

Берегитесь: по Земле ударила мощнейшая магнитная буря третьего разряда
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#Илья Скобин#Здоровье#Погода#Омск#Новости#Магнитная буря#Солнечная активность
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