Серьезные возмущения. Омичей предупредили сразу о двух магнитных бурях подряд

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Прогнозы специалистов лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований и Института солнечно-земной физики неутешительны: к Земле приближается мощная и продолжительная магнитная буря. Как сообщается, причиной стала вспышка на Солнце, наблюдавшаяся специалистами 3 мая — большая часть солнечного вещества, выброшенного в космос, пройдет мимо нашей планеты, но «удар» по касательной очень вероятен.
Кроме того, как отмечают представители лаборатории, ситуация может измениться: существует вероятность того, что поток энергии уйдет в сторону. Но, несмотря на проведенные расчеты, риски все же есть: многие метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже, чем обычно — причем, уже сегодня.
По данным специалистов, первые возмущения магнитного фона начнутся уже сегодня, после 18:00. На следующий день, 6 мая, возмущения перерастут в настоящую магнитную бурю уровня G2 — согласно классификации, такая буря считается «средней». С наступлением темноты все ненадолго придет в норму — но только для того, чтобы 7 мая магнитная буря вернулась с «новыми силами».
Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие человека: в моменты повышенной магнитной активности может разболеться голова, «скакнуть» давление и появиться ощущение слабости.