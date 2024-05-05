Не золотая рыбка. В Омской области поймали очень необычного карася

Разумеется, фотографии сразу же стали предметом бурного обсуждения: многие комментаторы сожалели о том, что необычного карася нужно было отпустить в воду, кто-то предлагал загадывать желания — но всего лишь 2, поскольку рыбка «серебряная». Кроме того, предполагались и логические варианты появления «гибрида»: выпущенная в озеро золотая рыбка могла быть прародителем недавнего трофея, тем более что рыбу с красной чешуей на озере уже находили.