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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

иллюстрация

Не золотая рыбка. В Омской области поймали очень необычного карася

5 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич выловил карася с необычным хвостом

Комментаторы сразу окрестили улов «гоночной рыбой» и посетовали на «стертую позолоту».

Сообщение от рыбака, заполучившего уникальный трофей, появилось в тематическом сообществе — по словам мужчины, «чудо» ему удалось поймать 29 апреля на озере Салтаим (Крутинский район).

Как можно наблюдать на фотографиях, улов действительно нетипичный: несмотря на общую похожесть, хвосты у рыб очень сильно различаются: у «главного героя» новости он больше и чем-то смахивает на хвост золотых рыбок.

Сообщение о необычном уловеСообщение о необычном улове
Сообщение о необычном улове
Фото: Сообщество «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»

Разумеется, фотографии сразу же стали предметом бурного обсуждения: многие комментаторы сожалели о том, что необычного карася нужно было отпустить в воду, кто-то предлагал загадывать желания — но всего лишь 2, поскольку рыбка «серебряная». Кроме того, предполагались и логические варианты появления «гибрида»: выпущенная в озеро золотая рыбка могла быть прародителем недавнего трофея, тем более что рыбу с красной чешуей на озере уже находили.

Напомним, что в Омской области на настоящий момент действуют запреты на некоторые способы рыбной ловли — ограничения продлятся до 20 мая и необходимы для сохранения численности рыбных ресурсов.

«Месяц тишины». В Омске начал действовать запрет на ловлю рыбы с лодок
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Рыбалка#Новости#Фотографии#Карась#Гибрид
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