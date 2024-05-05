Не золотая рыбка. В Омской области поймали очень необычного карася

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Сообщение от рыбака, заполучившего уникальный трофей, появилось в тематическом сообществе — по словам мужчины, «чудо» ему удалось поймать 29 апреля на озере Салтаим (Крутинский район).
Как можно наблюдать на фотографиях, улов действительно нетипичный: несмотря на общую похожесть, хвосты у рыб очень сильно различаются: у «главного героя» новости он больше и чем-то смахивает на хвост золотых рыбок.
Разумеется, фотографии сразу же стали предметом бурного обсуждения: многие комментаторы сожалели о том, что необычного карася нужно было отпустить в воду, кто-то предлагал загадывать желания — но всего лишь 2, поскольку рыбка «серебряная». Кроме того, предполагались и логические варианты появления «гибрида»: выпущенная в озеро золотая рыбка могла быть прародителем недавнего трофея, тем более что рыбу с красной чешуей на озере уже находили.
Напомним, что в Омской области на настоящий момент действуют запреты на некоторые способы рыбной ловли — ограничения продлятся до 20 мая и необходимы для сохранения численности рыбных ресурсов.