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Буше и Ткачев играют за «ястребов» в первом звене

Двух нападающих омского «Авангарда» номинировали на награду «Золотая клюшка»

2 мая 2024, 09:09
Фото: ХК Авангард
Буше и Ткачев играют за «ястребов» в первом звене
Победителя определят на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Нападающих омского «Авангарда» Рида Буше и Владимира Ткачева номинировали на награду «Золотая клюшка». Приз получит самый ценный игрок регулярного чемпионата. Итоги подведут 13 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Американский легионер Рид Буше стал лучшим снайпером сезона. Форвард набрал 78 очков в 64 играх «регулярки». Хоккеист забросил 44 шайбы и отдал 34 результативные передачи.

Нападающий Владимир Ткачев в минувшем сезоне провел на льду 58 игр и заработал 75 очков. Форвард стал автором 20 шайб, а также 55 раз участвовал в голевых атаках в качестве ассистента.

Ранее Город55 рассказывал, что бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец после отставки возглавил китайский клуб «Куньлунь».

Бывший тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец нашел новую работу
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Омская область#КХЛ#Рид Буше
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