Двух нападающих омского «Авангарда» номинировали на награду «Золотая клюшка»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Нападающих омского «Авангарда» Рида Буше и Владимира Ткачева номинировали на награду «Золотая клюшка». Приз получит самый ценный игрок регулярного чемпионата. Итоги подведут 13 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.
Американский легионер Рид Буше стал лучшим снайпером сезона. Форвард набрал 78 очков в 64 играх «регулярки». Хоккеист забросил 44 шайбы и отдал 34 результативные передачи.
Нападающий Владимир Ткачев в минувшем сезоне провел на льду 58 игр и заработал 75 очков. Форвард стал автором 20 шайб, а также 55 раз участвовал в голевых атаках в качестве ассистента.
Ранее Город55 рассказывал, что бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец после отставки возглавил китайский клуб «Куньлунь».