В Омской области начался сезон плавания на маломерных судах

За прошлый сезон ГИМС выдала 68 постановлений по административным правонарушениям, большинство из них за нарушения правил плавания (68 постановлений) и обеспечения безопасности пассажиров (67 постановлений). Еще 15 постановлений вынесено за управление судом без прав, а пять — за вождение в алкогольном опьянении.