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В Омской области открыли сезон плавания на маломерных судах

В Омской области начался сезон плавания на маломерных судах

1 мая 2024, 08:56
Фото: 1MI

В Омской области открыли сезон плавания на маломерных судах

Об открытии сезона сообщили в региональном МЧС, на маломерных судах по водоемам можно будет плавать до 31 октября.

Сегодня, 1 мая, в Омской области открылся навигационный период для маломерных судов на водных объектах. Он продлится до 31 октября.

Чтобы не допустить несчастных случаев из-за нарушения правил использования судов, объекты будут находиться под наблюдением сотрудников Госинспекции по маломерным судам и полицейских. Патрулирование будет проводиться ежедневно, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

За прошлый сезон ГИМС выдала 68 постановлений по административным правонарушениям, большинство из них за нарушения правил плавания (68 постановлений) и обеспечения безопасности пассажиров (67 постановлений). Еще 15 постановлений вынесено за управление судом без прав, а пять — за вождение в алкогольном опьянении.

Начальник Центра ГИМС Семен Турков напомнил, какие рекомендации нужно соблюдать при управлении маломерными судами. В первую очередь, следует подготовить судно перед спуском на воду и осмотреть его, после убедиться, что все документы судовладельца в порядке — удостоверение на право управления и судовой билет.

«Обязательно на каждом маломерном судне должны иметься средства спасения. Для каждого человека, находящегося в лодке или на катере, должен быть предусмотрен спасательный жилет. Ни в коем случае не должно быть утечек топлива, вибрации, неисправностей глушителя, повреждения системы дистанционного управления двигателем», — добавили в МЧС.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Навигация#Плавание#Водный транспорт#Навигационный период
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