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Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Омская транспортная прокуратура сообщила о гибели людей на Иртыше
Пассажиры лодки погибли из-за столкновения с плавучим причалом на следующий день после старта навигации.
28 апреля, 05:56
В Омске начнут работать прогулочные и дачные теплоходы. Сколько стоят билеты
23 апреля, 03:39
Оранжевые экоавтобусы. Летом в Омске появятся «фирменные» автобусы НЕФАЗ за 1,4 млрд
12 апреля, 06:51
Данные в опасности? На телефоны Android начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
11 января, 13:06
2023
В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы
Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.
17 апреля 2023, 09:58

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