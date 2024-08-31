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2024
Обновили холл и заменили чашу. В Омске отремонтировали старейший детский бассейн
Спортивная школа гордится своими учениками уже много лет. В бассейне полностью отремонтировали чашу, входную группу и раздевалки.
31 августа, 11:00
Заведующая больничной лабораторией из Омска приняла участие в международном заплыве
Ирина Петрова преодолела дистанцию в 1 километр.
14 июля, 07:35
Снова трагедия на воде: омичка утонула в озере Соленое на территории города
11 июля, 02:58
Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ
10 июня, 04:31
2022
Омичам запретили ездить на катерах и лодках до весны
Сотрудники ГУ МЧС подвели итоги этого сезона.
31 октября 2022, 09:00

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