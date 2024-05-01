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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Прокуратура начала проверку после сообщений о халатности сотрудников омской БСМП-1

1 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
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Омская прокуратура начала проверку после сообщений о халатности в БСМП-1

Правоохранители проверят информацию о некачественном оказании медпомощи и дадут оценку работе персонала больницы.

Прокуратура Кировского округа начала проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения после сообщений о халатности работников травматологического отделения БСМП-1.

В проверке также примет участие ТО Росздравнадзора, в ходе нее правоохранители дадут оценку действиям медперсонала и функционированию отделения. При необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что на работу травматологического отделения БСМП-1 пожаловалась омичка, у которой там лечилась родственница. Пожилая женщина сломала шейку бедра и была госпитализирована, однако после выписки родные обнаружили на теле больной пролежень размером с ладонь.

Привезли домой с пролежнем. Омичка пожаловалась на халатность сотрудников БСМП-1
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокурор#Новости#Прокурорская проверка#Проверка прокуратуры#Проверки
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