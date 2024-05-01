Прокуратура начала проверку после сообщений о халатности сотрудников омской БСМП-1

Напомним, что на работу травматологического отделения БСМП-1 пожаловалась омичка, у которой там лечилась родственница. Пожилая женщина сломала шейку бедра и была госпитализирована, однако после выписки родные обнаружили на теле больной пролежень размером с ладонь.