Прокуратура начала проверку после сообщений о халатности сотрудников омской БСМП-1

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Прокуратура Кировского округа начала проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения после сообщений о халатности работников травматологического отделения БСМП-1.
В проверке также примет участие ТО Росздравнадзора, в ходе нее правоохранители дадут оценку действиям медперсонала и функционированию отделения. При необходимости, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что на работу травматологического отделения БСМП-1 пожаловалась омичка, у которой там лечилась родственница. Пожилая женщина сломала шейку бедра и была госпитализирована, однако после выписки родные обнаружили на теле больной пролежень размером с ладонь.