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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

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Нефть, электроника и пластик. В мэрии Омска привели статистику роста экономики города

24 апреля 2024, 09:45
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
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В администрации Омска рассказали об объемах выпуска городской промышленности

Как сообщил Сергей Шелест, социально-экономическое развитие города меняется в лучшую сторону.

В мэрии Омска подвели итоги 2023 года: специалисты администрации сравнили показатели социально экономического развития столицы области с аналогичными показателями 2022 года. Существенный вклад в экономику вносит именно промышленность — в минувшем году объемы ее продукции возросли на 4,2%.

Во многом это связано с увеличением производства сразу нескольких групп товаров: кокса, нефтепродуктов, резины и пластиковых изделий, электроники и оптики. Последняя группа показала самый активный рост в минувшем году: объемы продукции увеличились на 27,9%. Меньший прост — 20,4% показали изделия из пластмассы и резины. Тройку лидеров замыкает производство минеральной продукции — выпуск стройматериалов (от бетона до железобетонных конструкций) увеличился на 16%.

Аутсайдером списка оказалось производство нефтепродуктов — рост выпуска продукции в этой сфере составил 0,2%: здесь экономика Омска приросла выпуском сжиженных газов, масел, бензина и дизеля.

Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в Омске станции налива изопропилового спирта — ее введение в строй планируется ко Дню химика.

На омском предприятии «Титан» смонтировали станцию налива изопропилового спирта
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#Илья Скобин#Экономика#Омск#Бензин#Газ#Промышленность#Новости#Нефть#Электроника#Бетон#Стройматериалы#Дизель#Нефтепродукты
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