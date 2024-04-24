Нефть, электроника и пластик. В мэрии Омска привели статистику роста экономики города

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В мэрии Омска подвели итоги 2023 года: специалисты администрации сравнили показатели социально экономического развития столицы области с аналогичными показателями 2022 года. Существенный вклад в экономику вносит именно промышленность — в минувшем году объемы ее продукции возросли на 4,2%.
Во многом это связано с увеличением производства сразу нескольких групп товаров: кокса, нефтепродуктов, резины и пластиковых изделий, электроники и оптики. Последняя группа показала самый активный рост в минувшем году: объемы продукции увеличились на 27,9%. Меньший прост — 20,4% показали изделия из пластмассы и резины. Тройку лидеров замыкает производство минеральной продукции — выпуск стройматериалов (от бетона до железобетонных конструкций) увеличился на 16%.
Аутсайдером списка оказалось производство нефтепродуктов — рост выпуска продукции в этой сфере составил 0,2%: здесь экономика Омска приросла выпуском сжиженных газов, масел, бензина и дизеля.
Напомним, ранее Город55 сообщал о появлении в Омске станции налива изопропилового спирта — ее введение в строй планируется ко Дню химика.