Нефть, электроника и пластик. В мэрии Омска привели статистику роста экономики города

Во многом это связано с увеличением производства сразу нескольких групп товаров: кокса, нефтепродуктов, резины и пластиковых изделий, электроники и оптики. Последняя группа показала самый активный рост в минувшем году: объемы продукции увеличились на 27,9%. Меньший прост — 20,4% показали изделия из пластмассы и резины. Тройку лидеров замыкает производство минеральной продукции — выпуск стройматериалов (от бетона до железобетонных конструкций) увеличился на 16%.