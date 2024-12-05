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Дизель

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Топливо опять подорожало: рассказываем, сколько стоит бензин в Омской области
5 декабря, 05:00
Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин
Автомобилисты готовятся к новым тратам и пересматривают свои маршруты. Цены на бензин и дизель растут, как и стоимость всего в Омске.
25 сентября, 03:42
Резкий рост цен на топливо в Омске: бензин и дизель стали дороже
В августе 2024 года в Омске подорожали все виды автомобильного топлива, в том числе бензин и газ. Аналитики предупреждают о возможном продолжении негативной тенденции.
12 сентября, 07:23
2023
В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
13 октября 2023, 08:01
«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС
27 сентября 2023, 04:20
2022
Цены на топливо зимой в Омске. Эксперты прогнозируют рост
14 декабря 2022, 06:07

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