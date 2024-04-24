Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

На омском предприятии «Титан» смонтировали станцию налива изопропилового спирта

На омском предприятии «Титан» смонтировали станцию налива изопропилового спирта

24 апреля 2024, 05:36
Фото: ГК Титан
Монтаж станции занял полгода. Новое оборудование мощностью до 500 тонн в месяц позволяет предприятию круглогодично отгружать изопропиловый спирт.

На заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан» завершилась установка станции налива изопропилового спирта (ИПСа). Мощность нового оборудования составляет до 500 тонн в месяц, что позволяет круглогодично вести отгрузку ИПС в еврокубах и бочках. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

На новой станции ИПС подается по трубопроводу, учет заданного объема ведется автоматической системой, а операторы контролируют количество налитого продукта, его температуру и плотность. На предприятии уже начали формировать пакет заказов.

«Пункт налива ИПСа — первый объект из двух запланированных к строительству в этом году. Смонтировать станцию удалось за 6 месяцев. При выборе оборудования особое внимание уделялось вопросам экологической безопасности: важно, чтобы на всех этапах налива велся максимальный контроль, исключающий риск попадания продукции во внешнюю среду», — рассказал гендиректор завода «Омский каучук» Сергей Иванилов.

Сейчас на станции налива изопропилового спирта завершают пуско-наладочные работы, уже выполнили тестовый запуск линии. Торжественно открыть ее планируют в конце мая, к профессиональному празднику — Дню химика.

Добавим, что на долю группы компаний «Титан» в производстве ИПСа приходится 40% российского рынка.

На предприятии ГК «Титан» начались испытания новых отечественных катализаторов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Экономика#Омск#Производство#Новости#ГК Титан#Предприятие#Испытания
Подпишитесь
В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
Сегодня, 06:33
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
Сегодня, 02:55
Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей
Сегодня, 08:44
«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках
Сегодня, 03:51
В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель
Сегодня, 05:02
«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области
Сегодня, 05:27
"