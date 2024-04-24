На омском предприятии «Титан» смонтировали станцию налива изопропилового спирта

На заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан» завершилась установка станции налива изопропилового спирта (ИПСа). Мощность нового оборудования составляет до 500 тонн в месяц, что позволяет круглогодично вести отгрузку ИПС в еврокубах и бочках. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.