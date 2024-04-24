На омском предприятии «Титан» смонтировали станцию налива изопропилового спирта

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На заводе «Омский каучук», который входит в ГК «Титан» завершилась установка станции налива изопропилового спирта (ИПСа). Мощность нового оборудования составляет до 500 тонн в месяц, что позволяет круглогодично вести отгрузку ИПС в еврокубах и бочках. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.
На новой станции ИПС подается по трубопроводу, учет заданного объема ведется автоматической системой, а операторы контролируют количество налитого продукта, его температуру и плотность. На предприятии уже начали формировать пакет заказов.
«Пункт налива ИПСа — первый объект из двух запланированных к строительству в этом году. Смонтировать станцию удалось за 6 месяцев. При выборе оборудования особое внимание уделялось вопросам экологической безопасности: важно, чтобы на всех этапах налива велся максимальный контроль, исключающий риск попадания продукции во внешнюю среду», — рассказал гендиректор завода «Омский каучук» Сергей Иванилов.
Сейчас на станции налива изопропилового спирта завершают пуско-наладочные работы, уже выполнили тестовый запуск линии. Торжественно открыть ее планируют в конце мая, к профессиональному празднику — Дню химика.
Добавим, что на долю группы компаний «Титан» в производстве ИПСа приходится 40% российского рынка.