Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня

34-летний житель Большереченского района отдыхал в местном кафе и решил устроить стрельбу, так как ему стало скучно. За оружием он сходил домой, а после вернулся в заведение и совершил выстрел в потолок. Часть посетителей покинула зал, а несколько сельчан подбежали к хулигану и забрали карабин. Задержанный в отделе полиции объяснил свой поступок желанием попугать окружающих и большим количеством выпитого алкоголя.