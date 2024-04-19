Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Новость №1. В Омской области больницу поймали на незаконной продаже препаратов для абортов
БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» занималась продажей медицинского препарата, предназначенного для прерывания беременности, через аптечную сеть больницы, однако его продажа через аптеки была запрещена. В результате нарушения главврачу больницы было вынесено представление, а фельдшера привлекли к административной ответственности.
Новость №2. Скоро Омскую область настигнет по-настоящему летняя жара
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. Так, днем предстоящего воскресенья воздух прогреется до +24…+29 градусов, ночью столбик термометра покажет +8…+13. Однако 22 апреля температура начнет стремительно падать. В темное время суток она понизится до +7…+12. Осадков в течение суток не ожидается.
Новость №3. В Омской области пьяный мужчина от скуки устроил стрельбу в кафе
34-летний житель Большереченского района отдыхал в местном кафе и решил устроить стрельбу, так как ему стало скучно. За оружием он сходил домой, а после вернулся в заведение и совершил выстрел в потолок. Часть посетителей покинула зал, а несколько сельчан подбежали к хулигану и забрали карабин. Задержанный в отделе полиции объяснил свой поступок желанием попугать окружающих и большим количеством выпитого алкоголя.