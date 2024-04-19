Вернулся с ружьем и пачкой патронов. Пьяный омич заскучал и устроил стрельбу в кафе

В Омской области пьяный мужчина от скуки устроил стрельбу в кафе

Сначала мужчина спокойно отдыхал с друзьями, а затем ушел и вернулся с ружьем. В полиции он пояснил, что был сильно пьян и хотел всех попугать. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.