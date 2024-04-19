Вернулся с ружьем и пачкой патронов. Пьяный омич заскучал и устроил стрельбу в кафе

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В пресс-службе омской полиции сообщили, что 34-летний житель Большереченского района отдыхал в местном кафе, однако в какой-то момент ему стало скучно, и он принес из дома ружье.
Около 2 часов ночи посетители позвонили в полицию и сообщили, что в кафе держат мужчину с оружием. Сначала дебошир спокойно отдыхал в компании знакомых, а затем ушел домой, но в полночь он вдруг решил вернуться с ружьем «Вепрь» и пачкой патронов.
На улице он успел выстрелить вверх, чем напугал посетителей кафе, находившихся на крыльце. Часть из них сразу ушла, а несколько смелых сельчан подбежали к хулигану и забрали карабин.
Задержанный в отделе полиции объяснил свой поступок желанием попугать окружающих и большим количеством выпитого алкоголя. Показания алкотектора показали 1,1 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, работал вахтовым методом, содержал семью. В настоящее время сельчанин не имеет источника дохода, живет один. Теперь ему грозит лишение свободы до 7 лет (часть 2 статьи 213 УК РФ).