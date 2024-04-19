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ружье «Вепрь»

Вернулся с ружьем и пачкой патронов. Пьяный омич заскучал и устроил стрельбу в кафе

19 апреля 2024, 06:08
Фото: УМВД России по Омской области
ружье «Вепрь»

В Омской области пьяный мужчина от скуки устроил стрельбу в кафе

Сначала мужчина спокойно отдыхал с друзьями, а затем ушел и вернулся с ружьем. В полиции он пояснил, что был сильно пьян и хотел всех попугать. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что 34-летний житель Большереченского района отдыхал в местном кафе, однако в какой-то момент ему стало скучно, и он принес из дома ружье.

Около 2 часов ночи посетители позвонили в полицию и сообщили, что в кафе держат мужчину с оружием. Сначала дебошир спокойно отдыхал в компании знакомых, а затем ушел домой, но в полночь он вдруг решил вернуться с ружьем «Вепрь» и пачкой патронов.

На улице он успел выстрелить вверх, чем напугал посетителей кафе, находившихся на крыльце. Часть из них сразу ушла, а несколько смелых сельчан подбежали к хулигану и забрали карабин.

Задержанный в отделе полиции объяснил свой поступок желанием попугать окружающих и большим количеством выпитого алкоголя. Показания алкотектора показали 1,1 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, работал вахтовым методом, содержал семью. В настоящее время сельчанин не имеет источника дохода, живет один. Теперь ему грозит лишение свободы до 7 лет (часть 2 статьи 213 УК РФ).

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#Общество#Происшествия#Оружие#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Выстрел#Новости#Хулиганство
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