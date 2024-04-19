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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

иллюстрация

В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов

19 апреля 2024, 03:34
Фото: Город55
иллюстрация
Прокуратура выяснила, что медпрепарат для прерывания беременности продавался через аптечную сеть больницы. Главврачу больницы было вынесено представление, а фельдшера привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» занималась продажей медицинского препарата, предназначенного для прерывания беременности, через аптечную сеть больницы. При этом продажа этого препарата покупателям через аптеки запрещена.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор района Денис Семенов внес главному врачу БУЗОО „Нижнеомская ЦРБ“ Ирине Антонюк представление», — уточнили в прокуратуре Нижнеомского района.

Также по инициативе прокуратуры за нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами к административной ответственности был привлечен фармацевт.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Аборты#Аборт#Медпрепараты
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