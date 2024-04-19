В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» занималась продажей медицинского препарата, предназначенного для прерывания беременности, через аптечную сеть больницы. При этом продажа этого препарата покупателям через аптеки запрещена.