В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» занималась продажей медицинского препарата, предназначенного для прерывания беременности, через аптечную сеть больницы. При этом продажа этого препарата покупателям через аптеки запрещена.
«В связи с выявленными нарушениями прокурор района Денис Семенов внес главному врачу БУЗОО „Нижнеомская ЦРБ“ Ирине Антонюк представление», — уточнили в прокуратуре Нижнеомского района.