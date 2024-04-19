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Published Сегодня, 11:58

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От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры

19 апреля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
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Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры

Синоптики представили прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни, согласно ему, жителей региона ждут сильные перепады температуры, гроза и осадки.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды в Омской области на ближайшие дни. Согласно ему, в регион придет сильное потепление, однако будут и температурные перепады.

Так, завтра, 20 апреля, температура воздуха ночью опустится до +5…+10 градусов, в некоторых районах области возможно понижение до +0. Днем станет теплее — столбик термометра покажет +19…+24 градуса, местами +10…+15. На протяжении суток ожидается облачность, возможен туман и усиление порывов ветра.

В субботу, 21 апреля, станет по-летнему жарко. Воздух прогреется до +24…+29 градусов днем, ночью температура опустится до +8…+13. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, доходящие до 18 м/с, грозу и кратковременный дождь.

22 апреля температура начнет стремительно падать. В темное время суток она понизится до +7…+12, в некоторых районах до +2 градусов, а днем составит +13…+18 градусов. Осадков в течение суток не ожидается.

Фото: Скриншот / Обь-Иртышское УГМС
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