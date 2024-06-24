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Стрелок

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2024
На СВО погиб 48-летний доброволец из Омской области
24 июня, 07:40
Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.
24 мая, 12:03
Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня
19 апреля, 14:41
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
2023
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Договориться не получилось. Омский пенсионер ночью выстрелил в шумную компанию
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о стрельбе во дворе многоквартирного дома.
7 августа 2023, 10:04
Стекла в крошку. В Омске неизвестные обстреляли из воздушки дома и машины
13 июня 2023, 10:49
«Казанского стрелка» Галявиева приговорили к пожизненному сроку
Суд применил высшую меру наказания.
13 апреля 2023, 08:06
2022
Количество погибших во время стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 13 человек
Стрелявший в ижевской школе покончил с собой.
26 сентября 2022, 09:52

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