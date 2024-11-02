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Охотничье ружье

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Ноябрь
В Омске пенсионер выстрелил в подростка из-за игнорирования замечаний
Сейчас 16-летний омич находится в больнице, возбуждено уголовное дело.
2 ноября, 14:48
Июль
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Апрель
Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня
19 апреля, 14:41
Февраль
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Не имел разрешения. Прокуратура наказала омича, который незаконно убивал косуль
Сумма ущерба составила 120 000 рублей, останки животных нашли в пойме реки Иртыш.
7 февраля, 12:51
Целился в снег. Мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке
2 февраля, 09:46
Январь
Думал, будут бить. В Омской области мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья
По данным от пресс-службы СК РФ по Омской области, в селе Старосолдатское было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.
24 января, 07:43

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