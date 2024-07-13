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Жара в Омске

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2024
Жгучий выходной. Воздух в Омской области прогреется до +33 градусов
Пройдут небольшие осадки с сильным ветром, но он будет усиливаться только при грозе.
13 июля, 17:24
Дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей в ближайшие дни
12 июля, 10:28
Неожиданный сюрприз. Синоптики предупредили омичей об изменении погоды на выходных
11 июля, 10:05
Дождь, гроза и +32 градуса. Омичей предупредили о скором изменении погоды
9 июля, 10:37
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
25 июня, 07:39
Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
22 июня, 10:37
Град, ливень и +33 градуса. В ближайшие дни в Омскую область вернется аномальная жара
19 июня, 10:31
Потеплеет до +34. После похолодания в Омскую область вернется аномальная жара
17 июня, 09:57
Доставайте вентиляторы. Скоро в Омскую область придет жара до +32 градусов
11 июня, 08:38
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Из месяца в месяц природа преподносит сюрпризы в виде климатических аномалий. Но какой будет погода в мае на территории Омской области? Ответ — в материале Города55.
26 апреля, 21:51
Незаконные препараты, жара по-летнему и стрельба в кафе. Омск сегодня
19 апреля, 14:41
От 0 до +29. Жителей Омской области предупредили о сильных перепадах температуры
19 апреля, 11:58
2023
Потеплеет до +27. Омичам рассказали, какой погоды ждать на этой неделе
14 августа 2023, 10:00
Омичам рассказали, в каких случаях положен короткий рабочий день из-за жары
13 июля 2023, 02:29
Очередное отключение воды, плавящиеся рельсы и душ для медведей. Омск в среду
12 июля 2023, 15:05
Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары
12 июля 2023, 04:05
Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день
6 июня 2023, 14:26
Угрожает суховей. Омичей предупредили о грозе, граде и аномальной жаре
6 июня 2023, 13:38
Еще пару дней. На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание
6 июня 2023, 04:10
В Омске начали поливать дороги и газоны, чтобы справиться с аномальной жарой
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за погоды.
5 июня 2023, 07:23

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