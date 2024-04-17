Омская прокуратура направила в суд дело женщины, которая оставила младенца в лесу

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летней жительницы села Одесское, которая обвиняется в покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ).
Следствие предварительно установило, что днем 25 сентября прошлого года у женщины начались роды прямо в парке отдыха «Семейный». Появившегося на свет младенца она оставила в безлюдном месте, позже его обнаружила случайная прохожая. Она же согрела ребенка и вызвала экстренные службы.
Правоохранители долго пытались установить личность матери, для этой цели было проведено более 200 молекулярно-генетических экспертиз, именно благодаря им подтвердилось родство обвиняемой с новорожденным.
После задержания женщина полностью признала свою вину, объяснив, что ей не нужен был второй ребенок (она уже воспитывает 2-летнюю дочь). О беременности, по словам сельчанки, никто не знал, в том числе и сожитель.
Сейчас новорожденный мальчик воспитывается в приемной семье, а уголовное дело в отношении его биологической матери направлено в Одесский районный суд для рассмотрения по существу.