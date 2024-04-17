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Омская прокуратура направила в суд дело сельчанки, оставившей младенца в лесу

Омская прокуратура направила в суд дело женщины, которая оставила младенца в лесу

17 апреля 2024, 10:41
Фото: 1MI

Омская прокуратура направила в суд дело сельчанки, оставившей младенца в лесу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жительницы села Одесское, которая оставила новорожденного ребенка безлюдном парке.

Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летней жительницы села Одесское, которая обвиняется в покушении на убийство новорожденного (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ).

Следствие предварительно установило, что днем 25 сентября прошлого года у женщины начались роды прямо в парке отдыха «Семейный». Появившегося на свет младенца она оставила в безлюдном месте, позже его обнаружила случайная прохожая. Она же согрела ребенка и вызвала экстренные службы.

Правоохранители долго пытались установить личность матери, для этой цели было проведено более 200 молекулярно-генетических экспертиз, именно благодаря им подтвердилось родство обвиняемой с новорожденным.

После задержания женщина полностью признала свою вину, объяснив, что ей не нужен был второй ребенок (она уже воспитывает 2-летнюю дочь). О беременности, по словам сельчанки, никто не знал, в том числе и сожитель.

Сейчас новорожденный мальчик воспитывается в приемной семье, а уголовное дело в отношении его биологической матери направлено в Одесский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Ребенок#Новорожденный#Новости#Покушение#Покушение на убийство#Новорожденные#Мать ребенка#Оставила ребенка
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