Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу

По ее словам, о беременности никто при этом не знал: ни родственники, ни сожитель. К слову, он проживает отдельно. Женщина признала вину в совершении преступления. В пресс-центре надзорного ведомства уточнили, что проводилась генетическая экспертиза, результаты которой подтвердили, что именно она является матерью брошенного мальчика.