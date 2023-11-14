Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:54
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мать младенца, оставленного на улице в селе Одесское, наконец отыскали. Мальчика обнаружили в центральном парке днем 25 сентября. Он заплакал и проходившая мимо женщина услышала его. Она шла с обеда на работу.
Обогрев малыша, который лежал на траве без одежды, женщина вызвала экстренные службы. Как позже эксперты выяснили, ему было всего лишь пару часов с момента рождения. Ребенок оказался здоров. Его передали на воспитание в приемную семью.
На поиски матери потребовалось почти два месяца. Ею оказалась 33-летняя женщина, воспитывающая двухлетнюю дочь. Второй ребенок, как она рассказала на допросе, ей был не нужен. Роды начались внезапно в парке, где, собственно, мать и решила бросить новорожденного.
По ее словам, о беременности никто при этом не знал: ни родственники, ни сожитель. К слову, он проживает отдельно. Женщина признала вину в совершении преступления. В пресс-центре надзорного ведомства уточнили, что проводилась генетическая экспертиза, результаты которой подтвердили, что именно она является матерью брошенного мальчика.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Прокуратура контролирует ход расследования. В ближайшее время будет поднят вопрос о домашнем аресте подозреваемой.